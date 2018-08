​Els Mossos localitzen camions amb matrícules idèntiques a la Zona Franca de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van localitzar el passat 3 d’agost a la Zona Franca de Barcelona dos camions que estaven a punt per ser carregats i que duien la mateixa placa de matrícula. L’actuació policial va tenir lloc després que un ciutadà donés l’avís a la policia que hi podria haver algun tipus d’incidència amb dos vehicles que havia vist i que eren portadors de la mateixa placa de matrícula. Els agents es van dirigir a la zona i van localitzar dos camions de la mateixa marca i model estacionats al moll de càrrega d’una empresa logística de la Zona Franca.Els agents van constatar que un dels vehicles portava la placa de matrícula totalment coberta per un drap, cosa que impedia la seva lectura, motiu pel qual es van adreçar als conductors i els van identificar. Un cop identificats, els agents van retirar el drap i van comprovar que els dos vehicles portaven la mateixa placa de matrícula. Els dos camions van ser intervinguts i el conductor del vehicle amb matrícula falsa, juntament amb el propietari de l’empresa, van ser denunciats per falsificació de document públic.L’empresari, un home de nacionalitat espanyola, disposa de vuit vehicles lleugers destinats al transport de mercaderies. El que va falsificar no tenia contractada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil ni disposava d’autorització de transports, i per aquest motiu l’empresari va decidir col·locar les plaques de matrícula del vehicle que tenia la documentació en regla en l’altre vehicle.

