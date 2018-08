Surten a la llum imatges de la preparació a Alcanar dels atemptats del 17-A

Mohamed Houli Chemlal (supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar), Youssef Aalla i Younes Abouyaaqoub. Sacs de TATP al jardí de la casa de la urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja.

Youssef Aalla i Younes Abouyaaqoub col·loquen cilindres amb explosius en una armilla bomba Els terroristes tenien assecant-se al terra del xalet d'Alcanar Platja l'explosiu conegut com la mare de Satanàs.

A la casa es van localitzar també desenes de bombones de butà.



Youssef Aalla amb una armilla carregada d'explosius

Les primeres imatges de la preparació dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils ja comencen a sortir a la llum, després que s'hagi obert part del sumari que investiga l'Audiència Nacional. Entre les imatges, n'hi ha dels joves davant de la Torre Eiffel de París. Segons s'ha fet públic, la capital francesa va ser una de les opcions que els autors de l'atac van valorar per realitzar l'atemptat, de la mateixa manera que ho va ser la Sagrada Família o el Camp Nou de Barcelona. Per això, els joves es van fer diverses fotografies en aquest emplaçament per tenir clars els accessos o vies d'escapament.No obstant això, és a la urbanització de Montecarlo a Alcanar -a la casa on es va produir l'explosió que va precipitar l'atac a la Rambla- on consten les imatges més crues dels nois. En diversos fotogrames es pot observar alguns dels joves manipulant i confeccionant els explosius, així com fent el símbol dels combatents salafistes, acompanyats de cinturons bomba. També s'hi veuen bombones de butà i imatges dels explosius assecant-se al sol.Aquestes són part de les fotografies que consten en la documentació que s'ha fet pública en el sumari, en què hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha 4 DVD amb altres imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVD a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer cap còpia per evitar-ne la seva difusió. Ara per ara es manté en secret la informació obtinguda en les entrades i registres a domicilis i també les comunicacions telefòniques enregistrades.Tot plegat quan falten pocs dies perquè es compleixi un any dels atemptats que van sacsejar Catalunya. La Rambla de Barcelona acollirà, a primera hora del 17 d'agost, l'acte de record a les víctimes. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han tancat ja el protocol de la commemoració, que comptarà amb la presència dels principals representants polítics catalans i espanyols.

