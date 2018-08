​Barcelona restringeix els grups de turistes al mercat de Santa Caterina

L'Ajuntament de Barcelona ha limitat l'entrada de turistes al mercat de Santa Caterina. A partir d'aquest divendres queda prohibit l'accés de grups amb guia formats per almenys 15 visitants durant tot l'horari d'obertura de l'equipament, o sigui de 8.00 h a 20.00 h. La restricció s'aplicarà en els mesos de màxima afluència de turistes a la ciutat, de manera que a partir d'ara estarà en vigor entre l'1 d'abril i el 30 d'octubre.Aquesta mesura, que el govern d'Ada Colau ha aprovat amb un decret, ja funciona al mercat de la Boqueria, però introdueix una limitació més . Els vigilants de seguretat de Santa Caterina podran fer marxar els turistes encara que vagin en grups més petits si tenen comportaments "que entorpeixen el bon funcionament del mercat", com impedir el pas, tocar el menjar, consumir dins del recinte o fer soroll, ha especificat el regidor de Mercats, Agustí Colom.Segons l'edil, la iniciativa ha estat "consensuada" amb l'associació de venedors i amb els guies turístics que treballen en el mercat. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha subratllat que aquí han decidit actuar per prevenció, mentre que a la Boqueria s'havia fet "a reacció". Pin ha indicat que han respost així a una preocupació veïnal i d'alguns paradistes que reclamaven preservar el mercat com "un servei públic" per vendre producte fresc i de qualitat.Malgrat que no és el mateix que a la Boqueria, el vicepresident del mercat, David Barroso, ha subratllat que els grups ja acudeixen a passejar i els que són molt grans són "una molèstia". Ha subratllat que, amb la prohibició vigent a la Boqueria, veien com els grups acudien a Santa Caterina i havia crescut la preocupació pel fet que es veia "com es convertia Santa Caterina en una altra Boqueria". Valora que s'ha respost "prou ràpid" amb la mesura, la qual l'Ajuntament no descarta estendre a altres mercats, com el de Sant Antoni, si bé per ara no s'ha detectat que s'hagi massificat de turistes Barroso ha afirmat que els productes de take away, que es poden comprar en els llocs de menjar per emportar-se i que també s'han convertit en una de les preocupacions a la Boqueria, "no està permès" consumir-los dins de Santa Caterina. Ha concretat que només hi ha una parada que ofereix sucs per emportar-se i la resta de productes per endur-se són més elaborats i per consumir fora, com pizzes que van embolicades. Pin ha insistit a diferenciar el take away de productes elaborats que atenen els nous hàbits de consum de la manca de temps per cuinar a casa, com un bacallà en samfaina.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)