Assaig de la manifestació de la Diada durant les festes de Gràcia de Barcelona

L’ANC organitzarà un any més l'assaig de la manifestació de la pròxima Diada de l'11 de setembre durant la festa major del barri de la Vila de Gràcia. Segons ha informat aquesta assemblea en xarxes socials, l'assaig es durà a terme el dimarts 21 d'agost al carrer Pi i Margall per crear un efecte similar al que es vol aconseguir a l'avinguda Diagonal el mes de setembre.Aquest és el sisè estiu consecutiu que l'ANC de Gràcia organitza durant la festa major l'assaig de la Diada, des que l'any 2013 es va preparar una cadena humana que unia les principals places del barri, unes setmanes abans de fer el propi entre el Pertús i Alcanar.Després de l'assaig a Gràcia es durà a terme una tertúlia en la qual participarà la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, i representants de forces polítiques. La jornada es tancarà amb un sopar amb familiars dels presos polítics i exiliats.A les 17:14 es farà un silenci "expectant" i s'abaixaran totes les pancartes. I, a partir d'aleshores, una onada sonora anirà avançant al llarg dels 38 trams en què es dividirà la Diagonal, de Plaça Reial a les Glòries. L'objectiu: reivindicar que es faci efectiu el mandat de l'1-O. Així han dissenyat les entitats independentistes la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre d'enguany. El missatge d'aquesta onada sonora no estarà preestablert. "No hi haurà lones i missatges dirigits, volem que sigui la gent qui ens interpel·li i digui el que vulgui", ha explicat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha donat ja el tret de sortida a les inscripcions a la mobilització a través del web de l'Assemblea Sense renunciar en cap moment a la reivindicació de la llibertat dels presos i exiliats i a la denúncia de la regressió en drets i llibertats, les entitats es conjuren aquesta Diada perquè no caigui en l'oblit el seu objectiu polític: aconseguir la independència.La samarreta d'aquest any, tal com van explicar les entitats quan van anunciar la ubicació de la mobilització, és de color corall en al·lusió al color de les brides de les urnes de l'1-O. ANC, Òmnium i l'AMI han explicat que aquesta serà una manifestació "clàssica i austera" en la qual conviden els participants a portar les pancartes amb els missatges que considerin. La onada de veu que es coordinarà es pretén que sigui un "terratrèmol sonor" fins que tot el clam ocupi la Diagonal. "Volem que quedi palesa la força que tenim quan anem tots junts. Quan el clam arribi al final, caurà el mur que no ens deixa superar els obstacles i que ens impedeix avançar cap a la independència", han argumentat.Precisament, el concepte d'"unitat" ha estat un dels leitmotivs de la presentació de la manifestació que han fet les entitats independentistes. En un moment en què al Parlament s'han fet evidents les diferències estratègiques entre els grups independentistes, Paluzie ha adreçat un missatge als partits: "Deixeu-vos de discussions estèrils i poseu-vos de nou a treballar per a una estratègia guanyadora".La presidenta de l'ANC ha recordat que des de les consultes populars per la independència que van arrencar l'any 2009 a Arenys de Munt s'ha "avançat molt" però que encara no s'ha fet "el cim", que és aconseguir la República. Paluzie ha assegurat que cal batallar en contra d'una repressió "sense precedents", però ha advertit que això no pot fer que s'abandonin els objectius polítics d'aconseguir la independència. "La manifestació d'aquest any ha de ser un punt d'inflexió", ha demanat, i ha afegit que no es pot deixar de treballar per "teixir una estratègia guanyadora" que permeti assolir els objectius polítics fixats.La vicepresidenta d'Òmnium, Marina Llansana, ha recordat que aquesta tardor estarà farcida d'efemèrides. A més de l'11 de setembre, ha dit, es commemoraran altres dates com el 20 de setembre -dia de la manifestació davant de la conselleria d'Economia- o l'1 d'octubre i la vaga general del 3 d'octubre. "Commemorarem tot el que ha estat capaç de fer aquest poble i direm que no oblidem", ha argumentat. Llansana ha denunciat també la politització de la justícia, que considera provada després de les darreres declaracions públiques del jutge Pablo Llarena.L'activista Roger Español, que va perdre la visió d'un ull durant les càrregues policials de l'1 d'octubre, ha recordat que "la unitat del poble" va fer possible el referèndum i ha demanat que tots aquells que van participar-hi es manifestin aquesta Diada, que ha de ser, ha recordat, "pacífica i multitudinària".

