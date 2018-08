L'onada de calor culmina després de dies extrems

Matí amb més sol, mentre que novament a partir de migdia descarregaran ruixats i xàfecs a l'interior del país. Més detalls a: https://t.co/ReDW8geC9B #meteocat pic.twitter.com/DeKov2IlAd — Meteocat (@meteocat) 7 d’agost de 2018

Els termòmetres han arribat aquests últims dies als seus màxims. Amb temperatures que han ascendit fins als 40ºC aquest cap de setmana en determinats punts de Catalunya i nits de xafogor intensa -sobretot al litoral, Terres de l'Ebre i àrea metropolitana de Barcelona-, l'onada de calor ja comença a culminar.De la forta xafogor d'aquest dilluns s'enceta un dimarts més enterbolit. Malgrat que la matinada ha estat càlida, sobretot al sud i al litoral, les pluges de tarda d'aquest dilluns han permès un lleuger descens que continuarà durant dimecres. Fins al migdia, el cel estarà serè o poc ennuvolat arreu del país, tot i que al migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda s'esperen bandes de núvols que entraran per ponent i que poden portar ruixats i tempestes, localment amb pedra o calamarsa.Amb les pluges, doncs, finalitzarà un dels episodis de calor més intensa d'aquest estiu. A partir de dimecres els ruixats s'esperen a qualsevol punt del terrotiri, sobretot al litoral i prelitoral i quadrant nord-oest, tot i que seran d'intensitat baixa o moderada. De manera gradual, les temperatures també disminuiran, situant-se entre els 28 i 33ºC al Pirineu i litoral, i entre els 31 i 36ºC a la resta.Protecció Civil aconsella, davant l'episodi de calor i temperatures extremes, hidratar-se sovint, evitar el carrer en les hores de màxima insolació i fer esport en les hores de menys calor, ja sigui a primera hora del matí o al vespre. A més, per als col·lectius més vulnerables com persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, cal que s'hidratin sovint, encara que no tinguin sensació de set, i en cas de familiars o veïns que viuen sols visitar-los i assegurar-se que s'hidraten.D'altra banda, en cas de no disposar de ventilador o aire condicionat, Protecció Civil aconsella passar almenys un parell d'hores en indrets climatitzats com un centre comercial o una biblioteca.

