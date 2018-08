Una vintena de tortugues babaues del niu de Mataró arriben a l'aigua

Les primeres tortugues babaues nascudes del niu que des del 15 de juny ha estat custodiat per voluntaris a la platja de Sant Simó de Mataró ja són al seu hàbitat natural. Aquesta passada nit han arribat a l'aigua un total de dinou exemplars d'un total de 34 ous.Les altres quinze s'han traslladat a les instal·lacions de la Fundació CRAM, on se les criarà en captivitat, juntament amb altres 25 tortugues que ja van néixer directament a la incubadora. En total doncs, 59 exemplars nascuts d'un total de 76 ous -18 ous no han sobreviscut. Així doncs, al niu queden encara 97 ous i es preveu que en les properes nits puguin néixer nous exemplars de tortuga.L'Ajuntament de Mataró, el CRAM i la Generalitat mantenen activat el dispositiu per garantir la supervivència del màxim nombre d'exemplars possible i, en paral·lel, es fa un treball d'investigació sobre el comportament i moviments de l'espècie, ja que es preveu que cada vegada sigui més habitual la seva presència a la costa catalana.

