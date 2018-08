Entitats socials reclamen que Barcelona obri locals pels sensesostre en onades de calor

El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha reclamat que l'Ajuntament de Barcelona obri locals climatitzats pels sensesostre durant les onades de calor. Segons Busquets, haurien de ser espais repartits arreu de la capital catalana per tal que les persones que viuen i dormen al ras puguin refugiar-se durant les hores centrals del dia, quan fa més xafogor i el termòmetre supera de llarg els 30ºC."Hi ha molta sensibilització durant els episodis de fred però les persones que viuen al carrer també pateixen molt per les altes temperatures, la forta irradiació solar i la deshidratació", ha afirmat el director de la Fundació Arrels. "L'estiu és una època molt dura per als sensesostre. El millor símptoma és veure'ns a nosaltres com patim l'onada de calor i busquem l'aire condicionat o el ventilador a casa", ha continuat, per sentenciar: "Una persona que està al carrer no té aquesta possibilitat".Sobre les tres víctimes mortals a Barcelona i Tarragona per cop de calor aquests primers dies d'agost, Busquets ha assenyalat que "no hi ha confirmacions directes" però sí probabilitat que aquestes persones mortes siguin gent que dorm habitualment al carrer. "És trist que hagi de morir una persona d'aquesta manera per ser conscients de la gravetat que és dormir al ras. Viure al carrer és una situació molt crítica, molt greu i que hem de donar-hi resposta", ha insistit el director de la Fundació Arrels. "Hem d'evitar que aquestes persones dormin al carrer durant totes les èpoques de l'any. Però durant l'estiu, i especialment durant les onades de calor, nosaltres demanem que s'obrin espais per tota la ciutat perquè els sensesostre puguin passar millor aquestes temperatures extremes", ha conclòs.

