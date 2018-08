«Els manters veuen la policia i no es belluguen»: el top manta a Sitges adquireix una nova dimensió

“Abans quan una patrulla es passejava pel passeig, els manters recollien i marxaven, ara no es mouen, només tapen els productes”, relata auna font policial implicada en la problemàtica del top manta, a Sitges i gran part dels municipis turístics del sud de Barcelona. Segons aquesta mateixa font, durant el passat cap de setmana haurien arribat unes 30 persones a Sitges per la venda ambulant il·legal.En el darrer ple municipal, l’alcalde Miquel Forns va alertar que, segons els darrers informes policials, el fenomen “anirà a més”. En aquesta línia, el batlle de Sitges va recordar que “no existeixen solucions miraculoses i que cap municipi ha eradicat el top manta definitivament”.L’Ajuntament de Sitges forma part d’una taula permanent impulsada pel Síndic de Greuges i en la qual, entre altres, també hi participen Mossos d’Esquadra, Generalitat, Diputació de Barcelona, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya per abordar totes les problemàtiques al voltant del top manta.Les autoritats policials afirmen que a Sitges s’estan vivint casos “aïllats, però que fins ara inexistents, de venedors que s’encaren de forma agressiva als agents”. Tant Mossos d’Esquadra, Policia Local i la resta d’organismes implicats analitzen la nova dimensió del fenomen per adoptar una estratègia que “minimitzi l’ocupació de la via pública, sense generar cap aldarull”.

