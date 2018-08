Carme Forcadell també recusa els magistrats del Suprem per manca d'imparcialitat

La defensa de Carme Forcadell ha presentat aquest dimarts un escrit de recusació contra cinc dels magistrats del Tribunal Suprem que els han de jutjar per la causa del procés. La recusació els acusa de falta d'imparcialitat i fa referència als jutges Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramon Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral.Així, i com també ho han fet altres processats en la causa general contra l'independentisme, denuncia una vulneració dels drets fonamentals a un procés públic en plena igualtat i amb totes les garanties, el dret a un tribunal imparcial i el dret a un efectiu recurs i la seva corresponent resolució.Fa uns dies, les defenses de Carles Puigemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig van presentar una recusació similar, així com també ho va fer l'advocat de Raül Romeva i Oriol Junqueras, al·legant que els magistrats recusats van participar en la fase d'instrucció i, per tant, la seva imparcialitat no està "garantida" i que tres d'ells -en aquest cas Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez- van formar per de la Sala en el judici contra l'exconseller i exdiputat del PDECat, Francesc Homs, pel 9-N.La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez (i posteriorment s'hi va adherir Joaquim Forn) també va presentar fa uns dies un incident de recusació contra quatre dels set magistrats del Suprem (Marchena, Martínez, Berdugo i Varela), atès que, segons recorda, són els mateixos que van dictar la interlocutòria per la qual el Suprem va admetre a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia el 30 d'octubre del 2017 contra els ara processats. A banda, n'hi ha tres més d'individuals presentades pels lletrats de Carme Forcadell, Meritxell Borràs i Jordi Cuixart.La resolució de les recusacions no es produirà fins el mes de setembre. Segons van informar aquest dilluns, el Suprem dirimirà llavors si recusa els magistrats que han de jutjar la causa del procés. La decisió l'haurà de prendre la sala del 61, encarregada d'aquest tipus d'incidents de recusació. L'instructor designat és el magistrat Vicente Magro, que s'encarregarà de recopilar tota la informació: els incidents de recusació presentats per les defenses i les al·legacions fetes per la Fiscalia (que ja s'hi ha oposat) i pels mateixos magistrats que es volen recusar.

