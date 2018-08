ERC de Sabadell denuncia que Cs incita a la confrontació demanant retirar llaços grocs

L'executiva de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant la perillosa campanya contra la llibertat d'expressió a l'espai públic, incitada i promoguda per partits i moviments de l’extrema dreta nacionalista espanyola a Catalunya, i a la nostra ciutat, volem manifestar que:



1. Considerem inacceptable i d'una greu i enorme irresponsabilitat, que una entitat política amb representació al Ple d’aquesta ciutat, com ho és Ciudadanos, cridi als seus càrrecs orgànics, militants i simpatitzants, a organitzar-se per arrencar i fer desaparèixer tots els elements que hi ha en solidaritat amb els presos i les preses polítiques i les seves famílies i la reivindicació perquè siguin alliberats/des immediatament.



2. Creiem que en societats democràtiques avançades el que ha de definir l’espai públic no ha de ser la seva neutralitat, sinó que ha de ser la seva pluralitat, i això vol dir que tothom es pot expressar en llibertat i seguretat sempre que es respectin els drets democràtics assolits. Només els totalitarismes aposten per prohibir i perseguir l'expressió i la reivindicació de la ciutadania a l'espai públic, siguin del signe que siguin, per controlar què hi passa.



3. En un estat de dret, qui aplica, fa complir les normes i les resolucions judicials és i de forma exclusiva l'administració pública. És inadmissible que el partit Ciudadanos doni suport i incentivi actituds violentes i incíviques, i aplaudeixi persones i grups que actuen contra la llibertat i la democràcia impunement, i en alguns casos utilitzant fins i tot la intimidació i la violència física.



Per tot això, demanem en primera instància als partits i organitzacions promotores d'aquestes actuacions que rectifiquin immediatament, i demanem als seus dirigents que reflexionin sobre si promoure aquest tipus de campanyes és la millor via per garantir la pacífica convivència entre tots els veïns i veïnes a la nostra ciutat i país.



I en segona instància manifestem que des d'aquest moment fem responsables de qualsevol acte de violència que passi a la ciutat de Sabadell, protagonitzat per aquests grups, al partit Ciudadanos i als seus representants locals, per ser els clars instigadors i promotors d'un clima de confrontació i violència que evidentment no desitgem, sinó que reprovem i condemnem.



Sabadell, 6 d'agost de 2018.