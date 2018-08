L'incendi de Llutxent obliga a desallotjar 2.500 veïns i ja ha cremat 1.500 hectàrees

Els Bombers, treballant en l'incendi de Llutxent Foto: UME

🎥Así se vivia el ocaso hoy en el incendio forestal de Llutxent #Valencia mañana a las 08:30h prealertada la @BRIFpradotwit con base en #Cuenca para sumarse a labores de extinción de este "gigante".Mucho ánimo a todos los medios intervinientes esta noche será dura! #IFLlutxent pic.twitter.com/p23k37roT0 — ATBRIF (@AT_Brif) 6 d’agost de 2018

Nombrosos incendis han afectat el País Valencià des de diumenge, 5 d'agost, la major part provocats pels llamps generats per les tempestes de la passada nit. Alguns s'han anat extingint durant dilluns i han afectat molt poca superfície. Segons explica La Veu del PV , El de més gravetat és el declarat a Llutxent (la Vall d'Albaida), que ha començat al voltant de les 15 hores d'aquest dilluns i ja ha arrasat unes 1.500 hectàrees, segons ha informat el servei d'Emergències aquest dimarts.A les 10 hores de dimarts està prevista una reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) amb tots els municipis afectats pel foc. Això no obstant, els mitjans aeris començaran a reincorporar-se a les tasques d'extinció a partir de les 7.10 hores. De manera escalonada, es traslladaran fins a l'incendi 21 avions, els primers en efectuar descàrregues seran els avions del ministeri d'Agricultura. Durant aquesta segona jornada de lluita contra el foc, donaran el relleu 8 unitats de bombers forestals de la Generalitat i cinc autobombes, huit brigades de Divalterra i cinc dotacions de Bombers de València amb cinc comandaments.L'incendi ha evolucionat lentament, l'absència de vent i l'alta humitat ha ajudat a que la tasca d'extinció dels mitjans terrestres pogueren perimetrar-lo, ha explicat a primera hora d'aquest dimarts el director general d'Emergències, José María Àngel. Les hectàrees afectades a primera hora del matí estan al voltant de les 1.000, segons ha avançat Àngel. La gran tempesta que va afectar les comarques centrals durant la nit de diumenge, amb molta càrrega d'aparell elèctric està darrere dels 11 incendis que s'han produït en les últimes 48 hores dels quals deu s'han pogut controlar i extingir. Tanmateix, l'incendi de Llutxent es va veure afectat pel fort vent i l'alta càrrega de combustible, junt amb les condicions d'altes temperatures han fet impossible controlar el foc que ha tingut una "expansió tremenda", ha indicat José María Àngel.A poqueta nit de dilluns, emergències de la Generalitat va anunciar que "de forma preventiva i en previsió d'una evolució desfavorable pel fum" es realitzarien desallotjaments a Barx, tot incloent-hi el nucli de la Drova. S'han evacuat diverses urbanitzacions del terme de Gandia. Precisament, el pavelló del Raval de la capital de la Safor s'ha condicionat d'urgència com a alberg dels desallotjats que no hagen trobat on passar la nit. Des de les 21 hores d'aquest dilluns, 2.500 persones que resideixen a urbanitzacions properes a l'incendi, entre aquestes, els ancians que viuen al Centre Sociosanitari Mondúver Barx a la Drova.Les flames s'han anat estenent fins al punt que els serveis d'emergència van decretar la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals. Segons les darreres informacions del servei d'emergències 112 de la Generalitat, el foc pot afectar greument la població i els béns de naturalesa no forestal i, per tant, s'han adoptat mesures de protecció. El servei d'emergències va obligar a mobilitzar nou mitjans aeris, cinc unitats de bombers forestals de la Generalitat, tres autobombes i una dotació de bombers de València, un nombre d'efectius que aquest dimarts s'incrementarà amb un total de 21 avions, 136 militars amb 50 vehicles i diverses dotacions de bombers tant de la Diputació de València com de la Generalitat.A més, a l'incendi d'aquesta localitat es van afegir un camió PMA (Lloc de Comandament Avançat en les sigles en castellà), un vehicle de comunicacions (SATCOM), un tècnic d'emergències i una unitat tècnica. El foc ja està perimetrat i els mitjans desplaçats esperen que amaine el vent de llevant per a sufocar les flames.També s'ha preparat un autobús a Pinet per a una possible evacuació de persones amb problemes respiratoris, majors i xiquets. Per a aquest nit, el poliesportiu de Llutxent acollirà les persones evacuades a causa de l'incendi.

