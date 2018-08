VÍDEO Una parella increpa Quim Masferrer per haver recordat els presos

El presentador d'El Foraster, Quim Masferrer, va ser increpat al final del seu monòleg a la festa major dels Pallaresos (el Tarragonès) per una parella per haver reivindicat la llibertat d'expressió i recordat els presos polítics.Tal com recull un vídeo del web La República Checa, un cop l'humorista havia baixat de l'escenari, la parella s'hi va acostar per recriminar-li que no vol l'alliberament dels presos polítics i refermava que ella havia pagat per aquell espectacle. "Jo pago com tothom i no vull llibertat per als presos", apunta, tot assegurant que li havia faltat el respecte.Amb la presència de la Guàrdia Urbana, Quim Masferrer i diversos veïns intenten dialogar amb la parella, que no entra en raó i insisteix: "El que ell pensi, s'ho calla, perquè jo el que penso no ho dic". A banda, també apuntava de què no s'ha de parlar: "Religió, política i futbol".Quim Masferrer no va fer cap referència a l'incident i, en una piulada, va voler agrair a les 1.500 persones la seva assistència a l'espectacle. "Moltes Gràcies! Bon festa major", va escriure. A les respostes, però, desenes de persones li han mostrat el seu suport.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)