VÍDEO Caos al metro de València per uns joves fent proclames religioses

La policia espanyola va detenir dissabte passat nou persones, totes elles de nacionalitat alemanya d'entre 19 i 42 anys, per provocar escenes de pànic en un vagó del metro de València. Hi van entrar cridant "cremareu a l'infern", "sou pecadors i morireu" o "aquest tren és ple d'alcohol, droga i pecat". Els detinguts, que professen una religió evangelista, van passar ahir a disposició judicial com a presumptes autors d'un delicte de desordres públics.El jutjat d'Instrucció 6 de València va acordar presó eludible sota fiança de 12.000 euros per cada un dels detinguts. La causa la investigarà finalment el jutjat d'Instrucció número 7. Els fets van passar dissabte a les 22.45h, entre les estacions de Xàtiva i Alameda, al centre de la ciutat. Els detinguts van entrar al metro amb motxilles, pamflets sobre la seva religió i una creu d'un metre i mig.

