El Govern veu insuficient la proposta de l'Estat de recuperar el 2019 el fons d'acollida d'immigrants

La Generalitat de Catalunya considera insuficient la proposta del govern de Pedro Sánchez per abordar la qüestió de la immigració. La proposta de La Moncloa ha estat recuperar per al 2019 el fons per a l'acollida i integració d'immigrants que el PP va eliminar el 2012.El govern espanyol ho ha posat sobre la taula aquest dilluns al reunir representants de les comunitats autònomes. La ministra de Treball, Seguretat Social i Migracions, Magdalena Valerio, ha manifestat que per a aquest any no hi ha més diners i es plantejarà en una partida inclosa al pressupost del 2019 (que no ha quantificat).Per a la Generalitat, la proposta és insuficient i continuen reclamant més recursos, transparència i informació per afrontar els fluxos migratoris. "Són bones paraules però poques concrecions", ha lamentat el secretari de Migracions, Oriol Amorós, que apunta que si realment el govern espanyol comparteix la visió de la situació d'emergència, hauria de desbloquejar fons de contingència per fer-hi front.A més, les comunitats han deixat per al setembre el debat sobre abordar l'establiment d'unes quotes més equilibrades per ajudar els menors immigrants que arriben sols.Tal com va anunciar la ministra al Congrés, el govern del PSOE té la intenció de recuperar el fons d'acollida i integració d'immigrants que va impulsar Zapatero i que el PP va deixar en suspens.Amorós ha explicat que alguns territoris han plantejat ser solidaris especialment amb les comunitats que tenen més pressió d'arribada de menors no acompanyats (com Andalusia o Catalunya) però que d'altres no s'han ofert.La ministra Valerio ha afirmat que ha de prioritzar primer el "consens" i que si s'estableixen aquestes quotes ha de ser a través d'un "acord o pacte d'Estat". A més, ha afirmat que l'increment de l'arribada d'immigrants a les costes "ja es veia a venir" i ha culpat l'executiu de Rajoy no fer res.Des de principi d'any, han arribat a l'Estat més de 7.000 menors no acompanyats. La majoria arriben a través de Ceuta i Melilla, o directament a les costes d'Andalusia amb pastera o amagats a baixos de camions per la Jonquera. Només Ceuta, Melilla, Andalusia i Catalunya atenen pràcticament el 70% d'aquests menors que arriben sense l'acompanyament de cap adult.En el cas de Catalunya, i segons dades el Departament de Treball, Afers Socials i Família, la xifra també ha anat en augment. En només set mesos (gener-juliol) han arribat a Catalunya 1.462 menors immigrants que estan sota tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).És una xifra que està al nivell del global del 2017, quan se'n van atendre un total de 1.489. La xifra ha incrementat exponencialment respecte anys anteriors, com el 2015 quan van ser entorn de 400 i el 2016 que van ser 684.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)