Torra i Colau ofereixen Barcelona per tornar a acollir l'Open Arms

Barcelona i la resta de ports de Catalunya us esperen. Gràcies @openarms_fund pel vostre coratge i per la feina que feu. https://t.co/Maa2jG09NT — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 6 d’agost de 2018

A Barcelona sempre sereu benvinguts.

En Barcelona siempre seréis bienvenidos.

El barco de rescate humanitario de @openarms_fund lleva bandera española y solicita puerto seguro @sanchezcastejon @carmencalvo_ https://t.co/rxqFpKxsgS — Ada Colau (@AdaColau) 6 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'han ofert aquest dilluns perquè Catalunya torni a acollir el vaixell Open Arms, que duu a bord 87 immigrants que l'ONG ha rescatat al Mediterrani. El govern espanyol de Pedro Sánchez ja va autoritzar que l'Open Arms atraqués a la capital catalana el 4 de juliol, ara tot just fa un mes, per desembarcar 60 immigrants. Llavors la ciutat ja es va oferir com a port segur "Barcelona i la resta de Ports de Catalunya us esperen. Gràcies @openarms_fund pel vostre coratge i pel treball que feu", ha afirmat Torra en una piulada a Twitter. El president català ha respost així al tuit que Open Arms escrivia a primera hora de la tarda d'aquest dilluns demanant ajuda, després que Itàlia hagi tornat a vetar que hi atraqui el vaixell "A menys de 24 h d'arribar a costes espanyoles, seguim sense port on desembarcar. Després de fugir de països d'infern, jugar-se la vida #Med i 4 dies de travessia a bord, ara què? Què els diem? Només som socorristes en un vaixell de salvament que els salvem la vida", ha manifestat Open Arms.Minuts abans, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha allargat la mà a Open Arms i els ha ofert la capital catalana. "A Barcelona sempre sereu benvinguts. El vaixell de rescat humanitari d'@openarms_fund porta bandera espanyola i sol·licita port segur @sanchezcastejon @carmencalvo_", ha dit Colau en una altra piulada de Twitter.

