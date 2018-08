En llibertat provisional el detingut per atropellar dos ciclistes a Montbrió del Camp

El jutjat de guàrdia de Reus ha rebut al jove de 18 anys detingut per l'atropellament mortal de dos ciclistes a Montbrió del Camp aquest diumenge . La magistrada, després d'escoltar la declaració de l'investigat i de diferents testimonis, ha acordat la seva retirada del carnet de conduir, la retirada de passaport, la prohibició de sortir del país i la personació periòdica semanal davant del jutjat com a mesures cautelars.Cal recordar que la causa està oberta pels delictes de conducció temerària i dos homicidis per imprudència.Els fets van passar al quilòmetre 8 de la T-310, al voltant de les 8.16 hores del matí. El cotxe hauria envaït el carril de sentit contrari i envestit frontalment un grup de quatre ciclistes. Dos d'ells, veïns de Riudoms, van perdre la vida a l'acte. L'arrestat, que va quedar detingut ahir, va donar positiu al test de drogues.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)