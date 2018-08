El vicepresident de la Diputació d'Alacant proposa una «deportació massiva» d'immigrants

El vicepresident tercer de la Diputació d'Alacant i alcalde de Busot, Alejandro Morant, ha posat més llenya al foc en el discurs antiimigració del PP. Aquest diumenge, Morant va penjar al seu compte personal de Facebook una publicació on parlava de fer una "deportació massiva" d'immigrants, i ho presentava com la "solució" davant del que va qualificar d'"invasió silenciosa".D'aquesta manera presentava el seu pla migratori, on instava a "tancar fronteres" i també es posava al costat de "l'eliminació d'ajudes i privilegis" per tots aquells que hagin o no nascut a l'Estat. "Néixer aquí no et fa espanyol", etzibava.Morant, però, va retirar la publicació poc després davant l'allau de retrets, tot i que va denunciar la manca de llibertat d'expressió. A més, va precisar que l'opinió era en "calent". Les seves declaracions no van tardar en alimentar les crítiques de la resta de partits polítics, que el van titllar de "xenòfob" i "populista".

