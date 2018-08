La família Grifols assumirà el control del Joventut de Badalona

L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ja ha estat informat de l'acord pels responsables del club i celebra que gràcies a la iniciativa privada es pugui salvar la Penya: "Badalona no deixa de ser el bressol del bàsquet i, per tant, si tenim una ajuda encara que sigui d'iniciativa privada s'ha de valorar positivament perquè la Penya pugui tirar endavant".

La família Grifols garantirà la viabilitat i continuïtat del Club Joventut de Badalona després d'un any difícil, tan esportivament com financer. La liquidació del club de bàsquet va ser una sortida que es va fer gairebé efectiva en els mesos passats.Així doncs, tal com ha avançat Palco 23 i després han informat altres mitjans, la família de la farmacèutica Grífols, a través de la societat Scranton Enterprises, s'ha compromès a adquirir el gruix de les noves accions que resultin de l'ampliació de capital de 3,7 milions d'euros.Amb aquesta entrada de capital, prendran el control del club, ja que es faran amb una participació de 75%, i l'equip tindrà garantida la seva viabilitat a l'ACB.

