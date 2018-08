Valls denuncia que la pancarta per la llibertat dels presos va ser arrancada de la façana

La pancarta dels presos polítics penjada a l'Ajuntament de Valls Foto: Aj. de Valls

La pancarta va ser arrencada divendres passat a la matinada per un grup de persones, segons s'ha pogut veure en vídeos viralitzats a les xarxes. Durant la matinada del divendres, el grup va sostreure altres pancartes, banderes i llaços grocs en altres punts ( i 2) #Valls — Ajuntament de Valls (@VallsAjuntament) 6 de agosto de 2018

Lamentem les accions vandàliques intol·lerants que aquesta nit han arrencat la pancarta #LlibertatPresosPoliticsiexiliats de la façana de l'Ajuntament de Valls.



LA TORNAREM A PENJAR LES VEGADES QUE FACI FALTA. pic.twitter.com/LPSM4JfFzi — Albert Batet🎗 (@albertbatet) 3 de agosto de 2018

L'Ajuntament de Valls ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra la sostracció de la pancarta que reclamava la llibertat dels polítics presos i exiliats, penjada a la façana de la Casa de la Vila. Segons ha informat el consistori, ha estat el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Enric Garcia, qui ha presentat la denúncia aquest dilluns al migdia.La pancarta va ser arrencada divendres passat a la matinada per un grup de persones i l'Ajuntament apunta que hi ha uns vídeos "que han circulat per xarxes socials" que mostren com "un grup de persones equipades amb un pal extensible" van arrencar la pancarta. També assenyalen que durant la matinada del divendres, el grup va sostreure altres pancartes, banderes i llaços grocs en altres punts de la ciutat que reclamaven la llibertat dels polítics empresonats i dels exiliats.El consistori apunta que lamenta els "actes vandàlics" i espera que les investigacions policials permetin identificar els autors dels fets. En un missatge a Twitter, l'alcalde, Albert Batet, va apuntar que la pancarta es tornaria a penjar "les vegades que faci falta".

