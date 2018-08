Convoquen una tractorada fins a la presó del Catllar per reclamar la llibertat dels presos

Dimecres, tractorada fins a la presó del Catllar amb Pagesos x la República. Concentració a les 9 a la Cooperativa de Valls i arribada a les 10 a la presó, on farem esmorzar popular #FemLaRepúblicaCatalana🚩 pic.twitter.com/UyzAIgM9gz — AssembleaValls (@AssembleaValls) 6 d’agost de 2018

Els Pagesos per la República han convocat una tractora fins a la presó del Catllar, on està l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per reclamar la llibertat dels presos polítics. La convocatòria és a les 9 del matí, a la Cooperativa de Valls i esperen arribar a les 10 a les portes del centre.Una vegada allà, està previst realitzar un esmorzar popular. Els organitzadors també fan saber que es pot participar amb cotxes particulars si no es disposa d'un tractor.

