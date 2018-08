Neixen les primeres tortugues babaua de la platja de Mataró

Les primeres tortugues del niu de la platja de Sant Simó de Mataró ja han nascut. Ha estat tota una novetat, ja que el més habitual és que aquests naixements es produeixin de matinada, en plena foscor i amb temperatures més suaus. L’objectiu és retornar-les a la platja aquesta mateixa nit, quan es preveu que hi hagi l’eclosió de bona part dels 130 ous que encara hi ha enterrats. L’Ajuntament de Mataró i el servei de Flora i Fauna de la Generalitat preparen un dispositiu especial per assegurar la supervivència del màxim nombre de cries possible.Tot i que les cries de tortuga babaua podien néixer ja a partir de la setmana passada, les previsions eren que l'eclosió dels ous succeís durant la segona meitat del mes d'agost. El fet que s'hagi avançat el naixement respon, bàsicament, a l'onada de calor que es viu arreu del país, ja que la temperatura és un element determinant en la incubació dels rèptils.Aïda Tarragó, tècnica del servei de Flora i Fauna de la Generalitat, detalla que els primers exemplars han estat traslladats provisionalment al CRAM. Tècnics del centre de recuperació han comprovat l'estat de les tortugues i les conserven en una caixa en condicions de foscor i humitat òptimes.La posta total va ser de 170 ous i, en paral·lel als naixements naturals que s'estan començant a donar, hi ha 40 ous que es van traslladar ja en un primer moment al CRAM per fer néixer les tortugues en captivitat. Des del CRAM expliquen que l'índex de supervivència d'aquells exemplars és del 70%.Ara s'hi traslladaran també algunes de les tortugues que neixin al niu de la platja, per fer-les créixer en captivitat durant un any. D'aquesta manera es vol garantir la seva supervivència i s'aprofitarà per marxar el exemplars abans de tornar-los a alliberar al mar per tal de fer seguiment del seu comportament i recollir dades sobre aquesta espècie."És una situació excepcionals però cada cop anirà més i a més del benestar de les tortugues hem de prioritzar el poder recollir el màxim coneixement de cara al futur", explica Aïda Tarragó. "El destí final de totes sempre serà el mar", aclareix Anna Casquet, tècnica del CRAM encarregada de la protecció de la primera cria nascuda a Mataró.

