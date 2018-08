Mor als 70 anys el pintor Miguel Ángel Campano

Estamos muy tristes por la pérdida del artista Miguel Angel Campano. Gran amigo, gran artista que nos ha acompañado desde los inicios de la galería. Te echaremos mucho de menos. pic.twitter.com/Pq7BRhivso — Galeria Carles Taché (@GaleriaTache) 5 d’agost de 2018

El pintor madrileny Miguel Ángel Campano (Madrid, 1948) ha mort als 70 anys, segons ha confirmat aquest dilluns a la tarda el Museu Reina Sofia, que li dedicarà una retrospectiva el 2019. El pintor té obra exposada al mateix Reina Sofia i a molts altres museus de l’Estat (el Macba, entre ells) i internacionals, com el British Museum o el Centre Georges Pompidou.Des del 1980 havia viscut a cavall entre Sóller i París, però en els últims anys s’havia traslladat a Madrid. Campano va rebre el Premi Nacional espanyol d’arts plàstiques el 1996, any en què va patir un vessament cerebral que el va deixar temporalment hemiplègic, però es va acabar recuperant totalment.La galeria barcelonina Carles Taché, on també havia exposat l’artista, ha lamentat la mort de Campano a través de les xarxes social. “Estem molt tristos per la pèrdua (...). Gran amic, gran artista que ens ha acompanyat des dels inicis de la galeria. Et trobarem molt a falta”, han expressat a Twitter.

