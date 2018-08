Agents dels Mossos reclamen que s'autoritzi l'escorta de Puigdemont

El col·lectiu Guilleries, que engloba agents dels Mossos d'Esquadra afins a l'independentisme, ha reclamat al Ministeri d'Interior que autoritzi l'escorta al president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, que el Ministeri d'Interior ha denegat . En un comunicat, els agents demanen que es garanteixi aquesta "protecció que la llei atorga" a l'expresident, i neguen que Puigdemont sigui un "fugit de la justícia", tal com al·lega el Tribunal Suprem i assumeix el govern espanyol.Malgrat que el Departament d'Interior assegura aque encara no han rebut cap notificació oficial, El País va avançar aquest cap de setmana que el govern espanyol ja havia denegat la petició que havia fet el Govern perquè Puigdemont pogués disposar de l'escorta que li correspon com a expresident. Els principals motius per denegar la petició són que és un pròfug de la justícia i que, a més, ja no ostenta cap càrrec públic. Puigdemont ha estat suspès de càrrec i funcions com a diputat al Parlament de Catalunya, a instàncies del jutge del Suprem Pablo Llarena.El col·lectiu Guilleries també afirma que el nombre d'incidents de caràcter feixista relacionats amb la retira de simbologia independentista no ha minvat, i que "no s'observa una clara i efectiva disposició de contenir i erradicar aquests grupuscles d'energúmens" que "continuen campant" pels carrers i "creant tensions amb altres ciutadans, amb l'aval i instigació de Ciutadans".

