Detingut un home per matar la seva parella a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 82 anys com a presumpte autor de la mort de la seva parella, de 78 anys, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Segons la policia catalana, la dona ha mort aquest dilluns a causa de les ferides provocades per una arma blanca i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no hi ha pogut fer res.Per la seva part, l'home ha estat localitzat al terra del domicili, també ferit per arma blanca, i en estat greu. Els serveis mèdics l'han traslladat a l'hospital.Els fets han succeït al voltant de les 13.30 hores quan una persona de la família ha alertat els Mossos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)