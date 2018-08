Nova campanya de Trànsit per penalitzar els excessos de velocitat

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha engegat aquest dilluns una nova campanya policial de controls de velocitat en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals. Aquesta s'allargarà fins el proper 12 d'agost, amb l'objectiu de penalitzar els excessos de velocitat dels vehicles durant l'estiu.Segons han informat, la campanya es promou arran dels accidents d'aquest cap de setmana i aprofitarà els controls per detectar el consum de drogues i alcohol, així com evitar conductes de risc a la carretera. La velocitat, recorden, és un dels factors de risc que s'ha incrementat més durant el primer semestre del 2018: la velocitat mitjana ha augmentat un 11% pel que fa al mateix període de l'any anterior.Aquests controls també es faran de manera simultània en altres punts de l'estat espanyol, així com a més de 25 països europeus a través de l'Organització Internacional de Policies de Trànsit.Al maig es va dur a terme una primera campanya en la qual es van posar 17.850 denúncies respecte 389.635 vehicles controlats, la qual cosa representa un 9,38% dels vehicles denunciats.

