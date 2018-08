La jutge creu que Casado va rebre el màster com un «regal» per la seva «posició rellevant en política»

La jutgessa que investiga el màster del líder del PP, Pablo Casado, creu que el va rebre com a "regal o prebenda" per la seva posició rellevant en política -cosa que ell ja ha negat -. En l'exposició motivada remesa al Tribunal Suprem –on demana que es faci càrrec de la investigació ja que Casado és aforat - la jutgessa afirma que no hi ha "cap rastre documental" dels treballs que el mateix líder del PP assegura que va fer per aconseguir aprovar (amb excel·lent) quatre assignatures necessàries per complementar el curs.Per això, ja assenyala el camí a l'alt tribunal i li proposa diligències a practicar. Entre elles, citar-lo com a investigat, demanar-li que aporti els treballs o l'ordinador on diu que els va fer. Segons la jutgessa, hi ha indicis delictius que apunten directament al president del PP i també a d'altres investigats en aquesta causa, com el director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde.La jutgessa, Carmen Rodríguez-Medel, demana al Suprem que investigui el líder del PP perquè veu indicis de delicte per prevaricació administrativa i suborn impropi. Per justificar-ho, ha remès una exposició motivada i apunta, de manera indiciària, quins delictes hauria comès i remarca que, pel fet de ser aforat, no pot seguir amb la investigació ni sol·licitar diligències que afectin directament el president del PP.Rodríguez-Medel apunta que l'exdirector de l'Institut de Dret Públic on es cursava aquest màster, Enrique Álvarez Conde (també investigat en la causa), ha vingut usant els estudis com a "regal o prebenda" a determinats alumnes, que aconseguien la titulació "sense cap mèrit acadèmic". Segons la jutgessa, això ho feia només a alumnes "amb una posició rellevant en l'àmbit polític, institucional o que mantenien vincles estrets d'amistat o de caràcter personal" amb Álvarez Conde.També apunta que hi ha indicis que fan pensar que s'atorgava el títol de màster al "grups dels escollits" i que es feia qualificant-los sense necessitat de de presentar cap treball ni fer cap activitat acadèmica. Això es feia en quatre assignatures (20 crèdits) que eren les que faltaven per completar el curs, ja que la resta d'assignatures se'ls convalidaven per tenir estudis anteriors relacionats (en el cas de Casado, llicenciat en Dret). La jutgessa explica que aquest patró es va repetir en altres cursos a banda del de Casado i que almenys set testimonis així ho han reconegut en seu judicial.En l'exposició motivada, ja assenyala el camí que hauria de seguir el Suprem si es fa càrrec de la investigació. En concret, proposa citar-lo a declarar com a investigat, que aporti tota la documentació relativa als estudis i als treballs que hauria presentat per a aprovar les quatre assignatures i requerir-lo perquè aporti l'ordinador portàtil antic on diu que es trobaven arxivats els treballs presentats per aconseguir la qualificació del màster.Casado ha reconegut que encara conserva aquest ordinador i, per tant, la jutgessa proposa "una simple diligència" per tal que la policia judicial pugui buscar els treballs i determinar si algun dels arxius ha estat modificat amb posterioritat.La jutgessa també incorpora transcripcions de les declaracions de Casado als mitjans de comunicació on, per exemple, reconeix que no va anar a classe tot i que el curs era presencial. Segons la documentació aportada per la Universitat Rey Juan Carlos, Casado va aprovar el màster de Dret Autonòmic i Local fent només quatre assignatures (la resta es van convalidar) i a totes va treure excel·lent.Casado va dir públicament que se l'havia avaluat presentant treballs i no per exàmens o d'altres pràctiques. La jutgessa afirma que no hi ha "rastre documental" d'aquests treballs a la universitat. Tot i que Casado va mostrar aquests treballs a la premsa, la jutgessa creu que cal acreditar que es van fer el curs 2008-2009 i es van entregar a la universitat. Fins ara, Casado ha dit que ho va fer en mà. En el moment de cursar aquest màster, Casado ja era diputat a l'Assemblea de Madrid i president de Noves Generacions del PP.

