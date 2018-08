​El govern de Colau, sobre la visita del rei pel 17-A: «Tothom és benvingut»

L'alcaldessa accidental de Barcelona i tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha afirmat aquest dilluns que "tothom és benvingut" a l'acte de record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils que acollirà el 17 d'agost la capital catalana, sobre el qual ha revifat la polèmica per l'anunci que participarà el rei Felip VI . "No hi ha cap invitació especial a ningú, sinó que precisament és un acte obert i on els protagonistes han de ser les víctimes i el seu record", ha afegit durant una visita al casal Baobab del barri de Sant Genís dels Agudells.Ortiz ha reaccionat així quan se li ha preguntat per la presència de Felip VI a l'acte de record del 17-A i per si tem que pugui produir-se alguna protesta. La tinent d'alcalde, que exerceix d'alcaldessa accidental perquè Colau està de vacances, ha insistit en el fet que és un acte ciutadà "on els protagonistes han de ser el record a les víctimes i a totes les persones afectades", tant els veïns de Barcelona com qui vingui de fora de la ciutat per "mostrar el respecte, el record i la solidaritat" amb les víctimes i afectats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)