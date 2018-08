La CUP avança a Torra que no farà «sacrificis» per aprovar els pressupostos

El Govern haurà de virar molt les seves polítiques, si vol que la CUP li aprovi els pressupostos del 2019. En un article a NacióDigital , la portaveu del secretariat dels anticapitalistes Laia Estrada replica Quim Torra, que va afirmar la setmana passada que esperava comptar amb el seu vot per tirar endavant els comptes . "Si no hi ha un gir de 180 graus, si us plau, que no ens demanin sacrificis per aprovar pressupostos autonomistes i neoliberals", assevera la també regidora a Tarragona.En l'article, preveu que els comptes seran "fruit de les engrunes pidolades a l'Estat, que beneficiaran als de sempre però presentats de forma que aparentin ser progres". Per validar-los, considera que JxCat i ERC "ja tenen al PSC i fins i tot als comuns", i es ratifica en què, com va afirmar el diputat Carles Riera al Parlament , la CUP passa a l'oposició: "En cap cas ens poden considerar els seus socis en aquesta nova etapa que podríem qualificar de processisme 2.0".Riera ja va afirmar també que veia molt difícil que poguessin votar els pressupostos , però Estrada es ratifica en què conformar un Govern efectiu, com reclamaven JxCat i ERC, "només ha servit per dilatar el sotmetiment tant a l'estat espanyol com als dictats de la lògica neoliberal". Critica també que, tot i la dialèctica republicana, el Govern "practica l'acatament de les resolucions aberrants dels tribunals espanyols", persegueix una solució pactada amb l'Estat i "perpetua la gestió neoliberal autonomista".La portaveu de la CUP censura també la gestió de Miquel Buch al capdavant de la conselleria d'Interior, en especial pel que fa al combat dels brots feixistes. Lamenta, per exemple, que llenci "afirmacions tan ridícules com qüestionar que l'extrema dreta està organitzada" o que equipari les protestes dels CDR amb "les agressions feixistes que s'ha mostrat incapaç d'afrontar" i situar-hi la CUP al darrere, cosa que suposa "imitar fidelment el paper que fa la dreta espanyolista més rància".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)