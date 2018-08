Mor un home en un accident a l'Eix Transversal, a Osona

Un home de 69 anys i veí de Manresa (el Bages) ha mort aquest dilluns al matí en un accident a l’Eix Transversal, la C-25, a Espinelves (Osona). Tal com explica el Servei Català de Trànsit, tot apunta que el vehicle ha sortit de la via mentre circulava en sentit Girona al punt quilomètric 196.Tot i això, Mossos d’Esquadra està investigant si aquesta ha estat la causa de la mort o si ha estat per causes naturals prèviament. La circulació s’ha tallat a tres quarts de 12 del migdia i s’ha reobert a un quart d’1.

