Sánchez, després de reunir-se amb el rei: «Felip VI entén l'Espanya plural»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tingut aquest dilluns el primer despatx estiuenc amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. El missatge que li ha traslladat el líder del PSOE és que "hi ha una nova etapa" -en la línia del que va emfasitzar en l'últim consell de ministres previ a les vacances- i que l'agenda social és la prioritat. Catalunya, en tot cas, segueix estant al centre del debat, ja sigui per l'actualitat del procés com per la presència del monarca en els actes de record a les víctimes dels 17-A."Felip VI entén l'Espanya plural", ha apuntat Sánchez, obviant qualsevol referència al discurs del 3 d'octubre de l'any passat en el qual avalava la repressió policial contra el referèndum i avançava, per la via dels fets, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Sempre ha bastit ponts amb Catalunya", ha afirmat. "Entén la pluralitat del país, i això és el més important", ha afegit el dirigent socialista, que ha defensat la presència del monarca a Barcelona i a Cambrils per l'aniversari dels atemptats gihadistes que van causar un total de 16 víctimes mortals entre les dues ciutats.

Preguntat directament sobre la qüestió, que ha revifat les tensions entre l'independentisme i la Casa Reial, Sánchez ha defensat la presència de Felip VI i de la seva dona, la reina Letízia. "Hi serem del primer a l'últim dels espanyols", ha considerat el president del govern espanyol, que ha demanat evitar "fissures" en una commemoració d'aquest tipus.

"Des del punt de vista més polític, l'important es no oblidar per què ens reunim a Barcelona i a Cambrils: contra el terrorisme i per la solidaritat. No hi ha fissura possible. Hi serem tots, del primer a l'últim dels espanyols. És una expressió de solidaritat, de respecte i de reconeixemnt a persones que van perdre la vida, als seus familiars i a ciutats que van veure atacada la seva convivència", ha recalcat Sánchez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)