Mor Joël Robuchon, el xef amb més estrelles Michelin

El xef francès Joël Robuchon, propietari de restaurants en tres continents que acumulen na trentena d'estrelles Michelin, ha mort aquest dilluns a Ginebra a causa d'un càncer de pàncrees. Robuchon, que tenia 73 anys, va ser qualificat com "el xef del segle" per la guia de cuina Gault et Millau l'any 1990, tenia restaurants a ciutats com París, Mònaco, Hong Kong, Las Vegas, Tòquio i Bangkok, i era considerat un dels pares de la nova cuina internacional.Nascut en una família humil al nord de la ciutat de Poitiers, va estudiar en un seminari fins que als 15 anys va començar a treballar com a aprenent de cuiner. L'any 2016, alguns dels millors xefs catalans i espanyols, com Ferran Adrià, Joan Roca, Daniel Humm o Quique Dacosa, van participar a Marbella en un homenatge a Robuchon i van cuinar algunes de les seves receptes més conegudes.

