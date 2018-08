​Colau indulta l'emblemàtic ninot de l'orxateria del Tio Che del Poblenou

Por ordenanza hemos tenido que retirar al Nino centenario de su esquina tradicional. Esperamos que haya sido un mal sueño, una pesadilla. El Nino es de Poblenou. — Horchateria ElTioChe (@orxataeltioche) 4 d’agost de 2018

L'emblemàtic ninot de l'orxateria del Tio Che de la Rambla del Poblenou s'ha salvat. L'Ajuntament de Barcelona havia fet retirar fa pocs dies la imatge de la terrassa de l'establiment per manca de permís, i els responsables del local l'havien tret aquest cap de setmana. Finalment el consistori que encapçala Ada Colau ha fet marxa enrere a la decisió i el ninot tornarà aquest mateix dilluns allà on sempre, han explicat fonts municipals.El Districte de Sant Martí va llançar recentment una campanya de control de les terrasses de la Rambla del Poblenou, i va trobar "elements no autoritzats a la terrassa" del Tio Che, entre els quals el ninot, han indicat. Va iniciar un expedient sancionador i una multa de 105 euros. Els responsables de l'orxateria van optar per retirar-lo aquest cap de setmana, i el ninot es va guardar al Centre d'Imagineria Festiva del Poblenou ubicat a Can Saladrigas.La retirada ha generat polèmica durant el cap de setmana, i fins i tot s'ha engegat una recollida de firmes per reclamar que es restitueixi que en dos dies, i fins a les 14.00 h d'aquest dilluns, ha superat les 2.300 signatures . No obstant això, el Districte ha arxivat l'expedient "atès que el fet sancionable era un ninot més propi de la imatgeria festiva del Poblenou que de la promoció de l'establiment", de manera que el ninot es reposarà aquest mateix dilluns a partir de les 19.00 h, han explicat des del consistori.No és l'únic cas polèmic de les darreres setmanes on es veu involucrat l'Ajuntament i un element emblemàtic d'un comerç. A la cantonada de la Rambla Catalunya i el carrer Còrsega de Barcelona hi ha un d'aquells racons de l'Eixample que embelleixen la ciutat. Maria Ponsà, que hi té una floristeria gairebé centenària, va plantar fa 14 anys una buguenvíl·lia en l'escocell d'un arbre del davant de la botiga. La planta, de flors liles, ha anat creixent fins a crear un pòrtic natural sobre la vorera. Ponsà ha iniciat una campanya perquè també creu que perilla, atès que ha rebut una sanció municipal per manca de permís per tenir-la

