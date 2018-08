Previsió de fortes pluges aquest dilluns i dimarts en diversos punts del nord i oest de Catalunya

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat per la previsió de fortes pluges aquest dilluns i dimarts a la tarda al nord i oest de Catalunya. Concretament, s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Ponent, així com més puntuals en zones del litoral.​El Servei Meteorològic preveu que les pluges puguin descarregar fins a 20 litres en només mitja hora en alguns indrets de les zones afectades. Els xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, així com de ratxes fortes de vent, segons el Servei Meteorològic.La pluja contribuirà al descens de temperatures que s'espera durant la resta de setmana, al mateix temps que finalitza l'onada de calor dels últims dies.

