Mor la filla de Carrasco i Formiguera

Rosa Maria Carrasco ha mort aquest dilluns al matí. El decés de la filla del líder d'Unió durant la Segona República i afusellat pel franquisme Manuel Carrasco i Formiguera ha estat lamentat per Demòcrates de Catalunya en un comunicat en què mostra "el seu dolor i condol a la família" i recorda que va ser una de les fundadores de la formació sobiranista i democristiana el 2015.La formació liderada per Toni Castellà remarca que precisament aquest 2018 fa 80 anys de l'assassinat del seu pare i que, en l'homenatge que se li va fer, Rosa Maria Carrasco va afirmar: "Cada dia el pare ens recorda que hem de ser gent bona, fidel a uns principis i a una veritat que no canvia… Visca la República catalana!".La més petita de vuit germans, Rosa Maria Carrasco va passar els primers mesos de vida a la presó de Burgos, on estava tancada la seva mare, també militant d'Unió. Anys més tard, es va implicar en el moviment escolta i també va entrar al partit dels seus pares. De 1971 a 1977, va ser secretària general de la Conferència Internacional Catòlica de Guiatge i, de 1978 a 1987, enllaç per a Europa del Comitè Mundial de l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.Quan es va constituir la Generalitat provisional de Josep Tarradellas, va ser nomenada directora general de Joventut el 1978 i l'any següent va ser una de les impulsores del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2015 va abandonar Unió i va contribuir a fundar Demòcrates de Catalunya.L'expresidenta del Parlament i amiga de Roda Maria Carrasco, Núria de Gispert, ha lamentat, segons destaca el comunicat del seu partit: "Avui ens ha deixat l'estimada Rosa Maria Carrasco. Era filla de Carrasco i Formiguera, va ser la millor defensora del llegat del seu pare. Ha marxat podent haver votat la independència del seu país, la seva llibertat. Serem dignes hereus d'ella. Estem immensament agraïts per tot el que ha fet pel seu país. Tindrem un buit gran, la trobarem a faltar molt".

