Casado critica la investigació judicial del màster: «No he acceptat cap regal»

El nou president del PP, Pablo Casado, ha comparegut aquest dilluns al matí després que la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) hagi enviat el cas del màster al Suprem . Ha volgut insistir que no ha rebut "cap regal" i ha negat la possibilitat que es plantegi dimitir davant les sospites existents sobre el currículum acadèmic. "El que s'ha fet amb mi no s'ha fet en cap país", ha apuntat, queixant-se sobre el control dels partits i de la justícia sobre el màster. "És normal que durant quatre mesos una persona que no era ningú, amb cap responsabilitat en l'administració, hagi d'estar responent per una titulació que a dia d'avui no és habilitant ni finalista?", s'ha preguntat."Aquesta qüestió és irrelevant en termes polítics, i inèdita en altres casos de qualsevol país i partit. Transmeto la més absolita tranquil·litat als companys del PP que ho vaig fer tot correctament", ha apuntat el líder conservador. "He aportat proves de documentació a través de les xarxes socials. No estic investigat per cap tribunal", ha indicat Casado, que viatjarà a la presa de possessió d'Ivan Duque com a nou president de Colòmbia."Després de molts mesos d'indefensió, ha de ser el Suprem qui delimiti si hi ha responsabilitat, que per part meva no ha existit", ha indicat Casado. Preguntat per si seria "cooperador necessari", com apunta la jutgessa, d'un cas de prevaricació, el dirigent popular ha indicat que "sempre ha respectat" la feina de la justícia. "No em correspon jutjar el que diu. En cap cas pot ser un regal [el doctorat], perquè no tinc cap títol per penjar en cap paret", ha ressaltat Casado, que ha insistit que no té cap títol "finalista". "Jo no he rebut cap regal", ha resumit posteriorment.En les setmanes prèvies, la jutgessa ha pres declaració a testimonis i d'altres investigats (n'hi ha fins a set) i, un cop recopilada la informació, demana al Suprem que es faci càrrec del cas ja que Casado és diputat al Congrés i, per tant, aforat. Ara, l'alt tribunal haurà de demanar a la Fiscalia que es posicioni en un informe sobre la competència del Suprem i el contingut de la investigació. Posteriorment, la Sala Segona haurà de decidir si es queda la investigació, la retorna a la jutgessa d'instrucció o, per contra, l'arxiva.Casado va cursar el mateix màster de Dret Autonòmic que Cristina Cifuentes a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid entre 2008 i 2009 però, segons va afirmar, no recorda si va assistir a classe ni si va fer els exàmens. Aquest màster figura al seu currículum oficial -a la fitxa de diputat al Congrés- però el popular assegura que quan ell va fer el curs, aquest no exigia requisits de rigidesa presencial perquè va ser abans de l'aplicació del Pla Bolonya. Tanmateix, fonts universitàries van negar aquesta afirmació.En els últims dies, han estat diverses les veus que han fet prevaldre irregularitats en el màster. Una companya del curs va assegurar en la seva declaració davant la jutge que li havien regalat el màster a Casado.

