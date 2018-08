VÍDEO Ensurt a la Festa Major de Vilanova amb la caiguda del «Gegant de la Porra»

Gran ensurt a Vilanova i la Geltrú per la caiguda del mític Gegant de la porra; durant el darrer cercavila de la Festa Major. Just quan la figura caminava per la Rambla Principal i tenia com objectiu final arribar al tradicional vot del poble, a un geganter se li va descordar l’espardenya.Aquest fet va provocar que perdés l’equilibri i la ràpida actuació dels seus companys va evitar danys de consideració a un dels gegants més antics de Catalunya.

