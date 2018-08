Un testimoni protegit situa Driss Oukabir a la casa d'Alcanar on els terroristes fabricaven els explosius

Un testimoni protegit ha situat un dels processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils, Driss Oukabir, a la casa d'Alcanar on els terroristes fabricaven explosius. Es tracta d'un veí que vivia a prop de la casa i que, fins i tot, ha reconegut que es saludava amb un "hola i adeu" amb el terrorista. Fins ara, Oukabir havia reconegut només haver llogat la furgoneta amb la que Younes Abouyaaqoub va atropellar desenes de persones a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost però havia negat qualsevol altra implicació amb la cèl·lula terrorista.Ara, aquest testimoni el situa just a la casa des d'on els joves preparaven l'acció i que va volar pels aires mentre manipulaven explosius. També ha reconegut fotogràficament Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta. Aquest dilluns també declara com a testimoni protegit davant del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu un cambrer de la Rambla que reconeix que el dia abans de l'atemptat va veure Abouyaaqoub i Oukabir.El jutge de l'Audiència Nacional que investiga els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, Fernando Andreu ha citat a declarar aquest matí dos testimonis protegits. Ho faran després que la setmana passada el jutge aixequés parcialment el secret de sumari de la investigació dels fets. Des d'aleshores, són públiques les actuacions principals de la investigació que fan referència a les víctimes mortals i als ferits, i també als membres morts de la cèl·lula terrorista.Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha 4 DVD amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVD a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer cap còpia per evitar-ne la seva difusió. Ara per ara es manté en secret la informació obtinguda en les entrades i registres a domicilis i també les comunicacions telefòniques enregistrades.El primer dels testimonis és un veí proper a la casa d'Alcanar on van morir l'imam de Ripoll (suposat cervell de la cèl·lula) i un altre jove. Ha reconegut veure a Oukabir i Abouyaaqoub dins la casa i, fins i tot, haver-se saludat amb el primer dies abans dels atemptats.L'altre testimoni és un cambrer d'un bar de la Rambla que també hauria vist tots dos el dia abans dels atemptats.

