Moren dues persones a Tarragona per l'onada de calor

Continuen les conseqüències per les elevades temperatures a Catalunya. Aquesta setmana han mort dues persones més a la demarcació de Tarragona per l'onada de calor. Es tracta de dues persones no documentades, segons ha informat el Departament de Salut, que van ser traslladades i ateses al llarg del cap de setmana a l'Hospital Joan XXIII en estat greu.El primer era un home procedent de Constantí, que va ingressar a l'UCI per un cop de calor i que va morir dissabte. Per altra banda, el segon era un home de 60 anys que es va atendre al barri de Campclar de la ciutat de Tarragona en estat molt crític i que, finalment, va morir la mateixa tarda de dissabte a l'hospital.La setmana passada ja va morir a Barcelona un sensesostre per les elevades temperatures. Va ser la primera víctima de l'onada de calor i, malgrat que va ser atès pel SEM al carrer Berlín i traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic de Barcelona, no va poder salvar la vida.Des de l’activació del Pla Procicat per onada de calor, el 061 ha atès 330 incidents entre consultes telefòniques sanitàries i atencions a persones afectades per cop de calor. A més, l'Ajuntament de Barcelona manté activat des del dia 2 d'agost els protocols previstos al Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de l’Onada de Calor sobre la salut de les persones en la seva fase d’alerta, i l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d’alerta el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

