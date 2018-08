Polèmica per una piulada del responsable del pla turístic de Barcelona sobre els manters

O sigui, que un tio s'esbaralla amb un altre i, de cop, la ciutat és Gomorra, el país s'enfonsa, les rotatives s'escalfen i, al final, como no, la culpa és de Colau, que no fa res.



Sincerament, us en podeu anar a la merda. — Albert Arias (@albertarias_) 5 d’agost de 2018

Hola,



1) He fet un tuit gens encertat fruit de la impotència després de llegir coses que fan mal. He caigut en el mateix parany.



2) Demano disculpes per les formes, @sonia_recasens. Cap voluntat de faltar al respecte.



3) En cap cas parlava des de la meva posició professional. https://t.co/xNcWWvcMqN — Albert Arias (@albertarias_) 5 d’agost de 2018

Albert Arias, director del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, va esclatar diumenge a Twitter per la baralla d'un manter amb un turista a la Plaça de Catalunya i la repercussió que havia tingut. Arias va criticar que alguns mitjans aprofitessin els fets per carregar contra l'alcaldessa Ada Colau, i va acabar la piulada enviant "a la merda" els crítics.La piulada ha aixecat polseguera aquestes últimes hores i ha obligat Arias a demanar disculpes públicament. El responsable s'ha excusat per "un tuit gens encertat fruit de la impotència després de llegir coses que fan mal". "Demano disculpes per les formes. Cap voluntat de faltar al respecte", ha dit, i ha aclarit que "en cap cas" parlava des de la seva posició professional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)