Passa a disposició judicial el detingut per l'atropellament mortal de dos ciclistes a Montbrió del Camp

DIPUTACIO TARRAGONA Co-Responsable

Per pepep el 6 d'agost de 2018 a les 11:56

La Dipuació de Tarragona, fa temps que reb queixes del ciclistes per el que fa a la poca senyalització horitzotal i vertical dels accessos a La Mussara, Teixeta i Colldejou. Tampoc els ajuntaments de Reus, Vinyols, Riudoms, Montbrio, Duesaigues, Aleixar, Vilaplana o Alforja fan res per a que com a mínim es pinti a la caçada el distintiu de ciclistes o posar mes senyals P22 ( 1,5 m). Tampoc , cap de les millores fetes a les carreteres de la demarcació de Tarragona per part de la diputació en els ultims mesos i anys, ha tingut la "sensibilitat" com es fa a tot europa envers als ciclistes - molts d ells també turistes -