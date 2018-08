​L'oposició tornarà a reprovar Colau: ara pel «top manta»

Els grups municipals del PDECat, Cs, ERC i el PSC de Barcelona han demanat aquest dilluns la convocatòria d'una comissió extraordinària de Seguretat del "deteriorament" de Barcelona, segons ha avançat la regidora del PDECat, Francina Vila. Aquests partits tenen prou força per obligar a celebrar la comissió, que se celebrarà després que la setmana passada un turista resultés ferit durant una disputa amb un manter , i on s'aprovarà tornar a reprovar la gestió del govern d'Ada Colau, ara per l'acció municipal en els àmbits de seguretat i civisme. La comissió es podria convocar en 48 hores, segons Vila.Es tractarà de la tercera reprovació que rep el govern de Colau en pocs mesos. En el ple d'abril va resultar reprovat per la gestió de Ciutat Vella , a causa de la proliferació dels narcopisos del Raval, els habitatges ocupats on es comercia amb droga. En el ple de juliol, fa poc més de 15 dies, la reprovació va ser per la gestió econòmica, davant les retallades que Colau preveu aplicar a les inversions . En tot el mandat només hi havia un altre precedent: la que es va aprovar en comissió de la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, per les vagues del metro L'oposició ha sol·licitat la comissió, que espera que se celebri com abans millor, després que el turista quedés ferit i davant d'altres fets, com baralles i incivisme i la proliferació de seguretat privada en alguns barris, segons Vila. També demanaran la dimissió de Colau com a regidora de Seguretat, una petició recurrent del mandat, i que l'executiu municipal doni instruccions clares per fer complir les ordenances municipals i "evitar nous episodis d'incivisme i inseguretat", segons la proposició que portaran a la comissió.La proposició, defensada per tots els grups de l'oposició excepte el PP i la CUP, advoca per "condemnar la situació de deteriorament de la ciutat que s'ha traduït en episodis clars d'incivisme i inseguretat cap a les persones" i constatar el que veuen com una incompetència del govern municipal. Aposten per nomenar un nou responsable polític de Seguretat de reconegut prestigi i que compti amb el consens dels grups municipals, i exigeixen al govern de Colau que compleixi el pla de xoc contra els narcopisos i les diverses iniciatives acceptades en el ple i les comissions relatives al top manta.La regidora del PDECat ha atribuït deixadesa i incompetència a l'executiu municipal, cosa que pot perjudicar la imatge de Barcelona i la convivència, ha defensat. "És clar que el govern d'Ada Colau ha estat un fracàs", ha asseverat. El líder d'ERC, Alfred Bosch, ha criticat la "situació de desori" de la ciutat i ha dit que existeixen mesures i solucions acordades pels grups municipals però que el govern no aplica, perquè no governa, cosa que ha permès a grups tan diversos de l'oposició posar-se d'acord.Santiago Alonso (Cs) ha dit que el balanç de la gestió del govern de Colau en seguretat no pot ser més negatiu i que la situació està absolutament descontrolada en fenòmens com el top manta. "Ens trobem davant un doble fracàs de Colau, com a alcaldessa i com a responsable de Seguretat", per la qual cosa cal forçar un canvi de rumb per frenar el deteriorament, ha argumentat. El líder del PSC, Jaume Collboni, ha defensat que l'executiu municipal ha perdut el control i que Barcelona no es mereix una alcaldessa que s'amagui i que ha abandonat diversos barris a la seva sort.Preguntats pels mitjans per si defensarien una moció de censura, han coincidit a assenyalar la proximitat de les eleccions municipals. Vila ha dit que el PDECat treballa per ser una alternativa sòlida; Bosch ha sostingut que "l'autèntica moció de censura vindrà d'aquí a nou mesos amb les eleccions", i Alonso també ha assegurat que el canvi vindrà amb els comicis.El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ja va demanar aquest diumenge una comissió extraordinària de Seguretat, però no s'ha afegit a la petició de quatre dels sis grups de l'oposició. El motiu és que no inclogui exigir més implicació de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. El dirigent popular ha sostingut que la proposició que aquests grups preveuen portar a la comissió extraordinària "silencia la responsabilitat de la Generalitat de Quim Torra", i ha dit que sorprèn que Cs i PSC hagin indultat la passivitat del Govern per aconseguir el suport del PDECat i ERC, ha ressaltat.Des del govern de Colau, la tinent d'alcalde Laia Ortiz ha demanat responsabilitat als grups de l'oposició, els quals ha acusat d'utilitzar cada conflicte com a "arma llancívola" contra l'executiu municipal. Preguntada en declaracions als mitjans, Ortiz ha assenyalat que la comissió extraordinària és una eina legítima de l'oposició, però els ha demanat responsabilitat, especialment al PDECat, perquè el conseller d'Interior de la Generalitat és un dirigent del seu partit, Miquel Buch, per la qual cosa té responsabilitats en aquest àmbit del Govern."Davant la negativa del mateix conseller d'Interior d'oferir més efectius a Barcelona, en comptes de disparar contra el govern municipal, que ajudi Barcelona a tenir aquests recursos", ha reclamat Ortiz al PDECat. També ha demanat deixar de fer servir com a arma política fenòmens com la venda ambulant irregular, i ha defensat que s'han d'evitar "discursos alarmistes". A més, ha demanat responsabilitat al conjunt de forces polítiques i administracions per trobar solucions i abordar el top manta, que no pot tractar-se només des del nivell local.

