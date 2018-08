Jordi Sànchez: «Hi ha hagut més violència en un cap de setmana de vaga de taxistes que en tot el procés»

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sánchez, ha tornat a rebutjar els delictes que se li imputen i pels que està en presó provisional, especialment tots aquells que fan referència a actes violents. En una entrevista a eldiario.es , el dirigent independentista i expresident de l'ANC manté que si la nova fiscal general de l'Estat, María José Segarra, vol ser "coherent i deontològicament honesta amb la seva funció" hauria de retirar el càrrec de rebel·lió contra els encausats per l'1-O. "I no solament amb el delicte de rebel·lió, també amb el de sedició. Mirin, hi ha hagut més violència en la vaga dels taxistes en un cap de setmana que en tot el procés. Inclòs l'1 d'octubre, on l'única violència va ser per part de la Guàrdia Civil i la Policia espanyola", ha sentenciat, recordant així els incidents que s'han enregistrat durant els dies de la mobilització dels taxistes per la regulació de les VTC.A l'entrevista, Sánchez reflexiona sobre el tractament dels delictes que se'ls imputen i demana "preguntar-se per quin motiu el dia que el Tribunal Europeu dels Drets Humans anul·li la causa i deixi a Espanya i el prestigi del seu màxim tribunal pel terra, els fiscals i magistrats que han intervingut en la causa no hauran d'assumir cap responsabilitat". "Amb un irresponsable en el sistema, com l'és el Rei, crec que és suficient. Si hi hagués conseqüències, estic convençut que actuarien amb més atenció al dret, tant jutges com a fiscals del Suprem", etziba. Amb tot, espera que "la professionalitat i el rigor s'imposin en la Fiscalia amb l'impuls de la nova fiscal general de l'Estat".El president del grup de JxCat i impulsor de la Crida Nacional és ara a la presó de Lledoners, després de mesos a Soto del Real. En aquest sentit, assegura que el trasllat de centre penitenciari "és un canvi més emocional que regimental", però ha celebrat que "el gran avantatge" passi per "saber que la família no ha d'invertir gairebé 12 hores per poder comunicar-se 40 minuts després de fer-ho per un vidre una vegada a la setmana". "Aquest maltractament per a la família ha finalitzat. I això a mi em produeix una gran tranquil·litat", ha afirmat.A més, Sánchez assegura que té el convenciment que no podrà aconseguir la llibertat provisional abans que arribi el seu judici. "He deixat de creure en un tracte ajustat a dret. Ells, fiscals i magistrats del Suprem, han creat un relat fantasiós, fals, en el qual han arribat a escriure expressions que delaten els seus prejudicis i animadversió contra els ideals que defensem democràticament", explica, tot demanant que "ningú es cridi a engany" perquè tant ell com la resta de polítics estan "a la presó per evitar que siguin diputats en actiu". "Llarena i el Suprem tenen i usen el seu poder per mantenir-nos a la presó, però que siguin honests i dignes de la posició que ocupen i diguin la veritat", reclama.Parlant precisament del possible resultat del judici, Jordi Sánchez ja ha avisat que no acceptarà tancar cap pacte amb la justícia espanyola per rebaixar la pena acceptant delictes concrets. "No acceptaré res més que la retirada de l'acusació de rebel·lió i sedició. No mercadejaré amb el dret a la llibertat d'expressió i de manifestació. Que ningú cregui que si ens demanen 5 anys després d'amenaçar-nos amb demanar-nos 30 jo els vaig a aplaudir i agrair. Aquest és un procés on el que es jutja, pel que a mi i a Jordi Cuixart es refereix, són els drets de manifestació i expressió. No és cap ironia, en aquesta causa s'amenacen els drets per a qualsevol ciutadà de Múrcia, Salamanca, Toledo o Sevilla", comenta a l'entrevista.Per últim, el president del grup de JxCat mostra el seu convenciment que la seva carrera política ha finalitzat, si més no, de moment. Així, davant unes possibles noves eleccions, Jordi Sánchez creu que ni tan sols podria presentar-se per les conseqüències judicials que impulsen des de l'Estat. "Lamentablement crec que el Suprem vetllarà per la meva suspensió i posterior inhabilitació", diu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)