La jutge envia al Suprem el cas del màster de Casado

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha demanat al Tribunal Suprem que investigui el nou president del PP, Pablo Casado, pel cas del màster. El jutge considera que hi ha "indicis de responsabilitat penal" sobre aquest cas i, per això, insta a citar-lo a declarar perquè veu indicis de delicte per prevaricació administrativa i suborn impropi.En les setmanes prèvies, la jutgessa ha pres declaració a testimonis i d'altres investigats (n'hi ha fins a set) i, un cop recopilada la informació, demana al Suprem que es faci càrrec del cas ja que Casado és diputat al Congrés i, per tant, aforat. Ara, l'alt tribunal haurà de demanar a la Fiscalia que es posicioni en un informe sobre la competència del Suprem i el contingut de la investigació. Posteriorment, la Sala Segona haurà de decidir si es queda la investigació, la retorna a la jutgessa d'instrucció o, per contra, l'arxiva.Casado va cursar el mateix màster de Dret Autonòmic que Cristina Cifuentes a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid entre 2008 i 2009 però, segons va afirmar, no recorda si va assistir a classe ni si va fer els exàmens. Aquest màster figura al seu currículum oficial -a la fitxa de diputat al Congrés- però el popular assegura que quan ell va fer el curs, aquest no exigia requisits de rigidesa presencial perquè va ser abans de l'aplicació del Pla Bolonya. Tanmateix, fonts universitàries van negar aquesta afirmació.En els últims dies, han estat diverses les veus que han fet prevaldre irregularitats en el màster. Una companya del curs va assegurar en la seva declaració davant la jutge que li havien regalat el màster a Casado.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)