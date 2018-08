VÍDEO Els aficionats de l'equip de rugbi de Perpinyà reben els jugadors amb un emotiu cant d'«Els Segadors»

Les supporters sont à l’aéroport pour accueillir les joueurs pic.twitter.com/qs1MPy4Lhr — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) 5 d’agost de 2018

Els Dragons Catalans, l'equip de rugbi de Perpinyà, han estat rebuts amb emoció a l'aeroport de la capital de la Catalunya Nord. Els aficionats han interpretat Els Segadors per celebrar la classificació de l'equip per a la final de la Challenge Cup després de derrotar els Saints per 35 a 16.Se n'ha fet ressò el compte oficial dels Dragons i també Brais Laffontaine, regidor a l'Ajuntament de Perpinyà i membre del Consell Editorial de

