Junqueras i Romeva, des de Lledoners: «Serà un judici polític, una vergonya democràtica»

"Serà un judici polític. Una vergonya democràtica en el marc general d'involució de drets i llibertats a Espanya". Oriol Junqueras i Raül Romeva han deixat clar en un article a La Vanguardia que la causa per la qual se'ls jutjarà la tardor vinent és injusta. Constaten que els presos polítics no han tingut una instrucció justa ni tindran un judici just, i que se'ls acusa d'uns delictes que no tenen base jurídica. "La pròxima fase d'aquest procés serà una continuació del que hem vist fins ara: arbitrarietats i conjectures".Passi el que passi a la tardor, els dos dirigents independentistes demanen a la ciutadania que mantingui sempre una actitud cívica. "No deixeu que la rancúnia s'apoderi de vosaltres per injust que tot pugui ser. No permeteu que el ressentiment contra aquells que ens volen a la resó guiï els vostres passos. Seran dies difícils i heu de mantenir-vos units", reclamen.El judici contra el procés serà, segons el vicepresident i el conseller d'Exteriors de Carles Puigdemont, una oportunitat per explicar que no han fet res mal fet. "Explicarem que votar no és cap delicte, que volem una solució democràtica per a Catalunya que passa pel diàleg i la negociació política, que passa per respectar la voluntat de la ciutadania", afirmen, i avancen que demanaran la lliure absolució. "No és a nosaltres a qui jutgen. Jutjaran milions de catalans que volien votar", recalquen. En aquesta línia, reiteren la voluntat d'acordar un referèndum amb l'Estat i recorden que si no va ser possible "no va ser per falta de voluntat" del Govern.Junqueras i Romeva són a la presó des de fa nou mesos. Des de fa unes setmanes, són a la presó de Lledoners, al Bages. Asseguren que se senten "més forts que mai" i ferms en les seves conviccions. "Som gent de diàleg, de pau i acord", reiteren, i insisteixen que la ciutadania "ha de decidir el seu futur col·lectiu a través del vot".

