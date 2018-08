Dos testimonis protegits declaren aquest matí davant del jutge per l'atemptat del 17-A

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, Fernando Andreu ha citat a declarar aquest matí dos testimonis protegits. Ho faran a les 10.30h del matí després que la setmana passada el jutge aixequés parcialment el secret de sumari de la investigació dels fets. Des d'aleshores, són públiques les actuacions principals de la investigació que fan referència a les víctimes mortals i als ferits, i també als membres morts de la cèl·lula terrorista.Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha 4 DVD amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVD a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer cap còpia per evitar-ne la seva difusió. Ara per ara es manté en secret la informació obtinguda en les entrades i registres a domicilis i també les comunicacions telefòniques enregistrades.Entre les informacions que han anat sortint aquests últims dies destaca que els terroristes planejaven atacar el Camp Nou el 20 d'agost, quan el Barça es va enfrontar al Betis. Ja fa temps que es va saber que els atemptats a Barcelona i Cambrils finalment es van haver d'improvisar. Hi havia un altre pla més potent, que pretenia, entre d'altres, atemptar contra la Sagrada Familia, la Torre Eiffel o algunes discoteques.Ara, s'ha sabut que també es pretenia actuar contra l'estadi del Barça, un dia en què podria haver reunit fins a gairebé 100.000 persones. Els membres de la cèl·lula terrorista, van estudiar els accessos i els horaris al camp de futbol i van planificar l'atac per al 20 d'agost, en el primer partit de lliga que es va disputar la temporada passada.Tot plegat quan falten pocs dies perquè es compleixi un any dels atemptats que van sacsejar Catalunya. La Rambla de Barcelona acollirà, a primera hora del 17 d'agost, l'acte de record a les víctimes. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han tancat ja el protocol de la commemoració, que vol donar tot el protagonisme a les víctimes i que comptara amb una ofrena floral a la Rambla i no tindrà parlaments polítics.La presència del rei d'Espanya, Felip VI, als actes ha revifat la tensió amb el Govern, que ha recordat que "no l'han convidat". Als actes, doncs, coincidiran de nou el president Quim Torra, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el monarca, i és previsible que hi hagi mostres de rebuig per a la presència dels alts representants institucionals de l'Estat a Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja ha avisat que "no permetrà que es polititzi" la commemoració dels atemptats.

