Pugen fins a 91 les persones mortes en el terratrèmol de Lombok, a Indonèsia

Almenys 91 persones han mort i desenes han resultat ferides arran del terratrèmol de magnitud 7 que ahir a la tarda va sacsejar l'illa turística de Lombok, a la zona central d'Indonèsia. Precisament, l'illa va ser castigada amb un primer terratrèmol fa tot just una setmana de magnitud 6,4 i posteriors rèpliques que van colpejar Lombok, causant 16 morts, 355 ferits i danyant al voltant d'uns 1.500 edificis.En aquesta ocasió, l'epicentre s’ha localitzat a 10 quilòmetres de profunditat i 2,4 quilòmetres a l’est de Loloan, una localitat al nord de l’illa. Per aquest motiu, les autoritats d’Indonèsia han emès una alerta de tsunami després de la forta sacsejada, i s'ha iniciat l'evacuació d'uns 900 turistes.El trist record del tsunami remunta els locals fins l'any 2004, quan un terratrèmol a prop de la costa nord-oest de l'illa de Sumatra va provocar-ne un que va causar un mínim de 280.000 morts en una dotzena de països banyats per les aigües de l'oceà Índic. La major afectació, però, va ser a Indonèsia.

