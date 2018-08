Un nou terratrèmol provoca 19 morts a Indonèsia i activa l'alerta de tsunami

Afectació del terratrèmol a Indonèsia. Foto: Twitter

Almenys 19 persones i 52 més han quedat ferides en un terratrèmol de magnitud 7 que ha sacsejat l’illa turística de Lombok, a la zona central d’Indonèsia. Precisament, l'illa va ser castigada amb un primer terratrèmol fa tot just una setmana de magnitud 6,4 i posteriors rèpliques que van colpejar Lombok, causant 16 morts, 355 ferits i danyant al voltant d'uns 1.500 edificis.En aquesta ocasió, l'epicentre s’ha localitzat a 10 quilòmetres de profunditat i 2,4 quilòmetres a l’est de Loloan, una localitat al nord de l’illa. Per aquest motiu, les autoritats d’Indonèsia han emès una alerta de tsunami després de la forta sacsejada.El trist record del tsunami remunta els locals fins l'any 2004, quan un terratrèmol a prop de la costa nord-oest de l'illa de Sumatra va provocar-ne un que va causar un mínim de 280.000 morts en una dotzena de països banyats per les aigües de l'oceà Índic. La major afectació, però, va ser a Indonèsia.

