Mor una jove al festival «The End of the World» de Mollerussa

Una jove sense identificar ha mort aquest diumenge al Centre d'Assistència Primària (CAP) de Mollerussa (Pla d'Urgell), per causes que encara es desconeixen. La jove assistia al Festival The End of the World quan es va trobar malament i el servei preventiu del festival la va traslladar al CAP de la localitat i va avisar al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre la jove i ja no va poder fer res per salvar-li la vida.Ara, l'autòpsia haurà de determinar la causa de la mort. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra n'investiguen la identitat, donat que en el moment de ser traslladada al CAP no portava cap documentació.El Festival The End of the World s'ha celebrat per primer cop a Mollerussa, després de diverses edicions a la demarcació de Tarragona, i ha comptat amb més de 55 Dj's nacionals i internacionals, de música electrònica des de la tarda de dissabte fins aquest diumenge. El Festival l'ha organitzat una empresa privada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)