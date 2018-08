Un centenar de persones desallotjades d'un restaurant de Palamós per una incidència en escomesa elèctrica. Un veí confinat. No consten persones ferides. Hi treballen 5 dotacions #bomberscat. Avís: 15:54h — Bombers (@bomberscat) 5 d’agost de 2018

VÍDEO Un incendi a Palamós obliga desallotjar un centenar de persones de dos restaurants i un edifici https://t.co/BhPL7yILF3 pic.twitter.com/lLOByLdsV5 — NacióDigital (@naciodigital) August 5, 2018

4 camions de bombers al restaurant La Gamba de Palamós. pic.twitter.com/VGbIT6cCJR — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 5 d’agost de 2018

Un incendi provocat per un accident elèctric ha obligat els Bombers a desallotjar un centenar de persones de dos restaurants i un edifici a Palamós (Baix Empordà) aquest diumenge.L'incendi s'ha generat en el sistema de cablejat del Restaurant La Gamba a quarts de quatre de la tarda, i ha obligat a la companyia elèctrica a tallar el subministrament de llum a la zona fins que els Bombers donin per extingit el foc, que es preveu que sigui en breu.Ara s'estan investigant les causes que han provocat l'incendi que ha afectat només al sistema elèctric de l'establiment. El desallotjament s'ha produït com a mesura de precaució i el succés no ha provocat cap ferit. A la zona també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del municipi.

